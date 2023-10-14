Медведчук заявил, что команда Зеленского ведет Украину к гибели

Бывший лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметил, что "Украина представляет собой сегодня государство-банкрот, погрязшее в огромных долгах, не имеющее ресурсов для экономического роста, лишенное будущего"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Украина под руководством команды президента Владимира Зеленского представляет собой государство-банкрот, погрязшее в огромных долгах, не имеющее ресурсов для экономического роста, лишенное будущего. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Сегодня Украина не имеет ресурсов для экономического роста, зато имеет немыслимые заимствования и долги, ну и, безусловно, откровенных вредителей во власти, поощряемых политикой режима Зеленского, - вот главные факторы деградации и потери дальнейшего потенциала. Будущего у такого государства нет", - написал Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

По его словам, о рисках инерционного сценария и потери страны в последнее время все чаще говорят и на самой Украине. "Уже украинские официальные источники однозначно говорят, что Украине как государству - конец. Это - страна-банкрот, долгов набрали, а отдавать нечем. О какой европейской интеграции можно говорить, если соседи из ЕС не пускают к себе украинский экспорт, а цена на него в мире падает?" - отметил политик.

Медведчук подчеркивает, что, пока Зеленский ездит по миру, экономический кризис добивает украинскую экономику, но она пока не развалилась только потому, что пришли огромные заимствования, которые впоследствии нужно отдать с процентами. "Но команда Зеленского так и не нашла никаких точек роста, ведь специализация "95 квартала" - красиво кривляться на сцене", - добавил он.

Политик напомнил, что после падения в 2022 году на 29,1% ВВП Украины увеличился в первом квартале 2023 года лишь на 0,8%. Огромное количество рисков Украинский институт будущего спрогнозировал и на 2024-2025 гг. Это прекращение внешнего финансирования, дальнейшая стагнация большинства секторов промышленности, кризис на рынке труда, рост дефицита бюджета, дальнейшее обнищание людей. При этом часть из этих рисков уже стала реальностью, подчеркнул Медведчук. В частности, в проекте бюджета на 2024 год внешние и внутренние заимствования составляют 66,7%.

Однако власть, по словам Медведчука, несмотря на откровенно тяжелую ситуацию в экономике, стремительное падение уровня жизни, эмбарго со стороны государств Евросоюза в отношении Украины, и дальше продолжает "продавать" населению фальшивый успех, пытаясь хоть как-то приукрасить плачевные итоги эпохи правления Зеленского. "Тогда как убитая украинская экономика не в состоянии воспроизводить национальный продукт и обеспечивать базовые потребности населения в будущем", - подчеркнул он.