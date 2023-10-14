Парламентская G20 выразила готовность выполнять Парижское соглашение по климату

Спикеры обязуются добиться указанного в соглашении температурного показателя

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Участники прошедшего в Индии парламентского саммита "двадцатки" подтвердили готовность выполнять условия Парижского соглашения для борьбы с изменением климата. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам парламентского саммита G20.

"Для следования целям Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата мы подтверждаем свои твердые обязательства бороться с изменениями климата путем усиления полномерного и эффективного выполнения Парижского соглашения и [достижения] указанного там температурного показателя, осознавая равенство и принцип общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей в свете разных национальных условий", - сказано в документе.

Стороны отметили необходимость решения проблем с сфере климата в духе партнерства, а также подчеркнули важность ответственного потребления и пропагандирования экологичного образа жизни. Кроме того, в документе отмечается необходимость включения в стратегии развития положений о практических действиях по борьбе с изменениями климата.

Двухдневный парламентский саммит стран G20, который иногда называют саммит P20, состоялся в Нью-Дели. Встречи прошли в Индийском международном выставочном и конференц-центре "Яшобхуми" в делийском районе Дварка.