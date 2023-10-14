Кулеба объяснил проблемы в отношениях с Варшавой позицией польского электората

Глава МИД Украины заявил, что в диалоге с Польшей "история с зерном - очень плохая, но не стратегическая"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба связал осложнения в отношениях с Варшавой с предстоящими 15 октября выборами в польский парламент и стоящей перед властями этой страны задачей учитывать настроение избирателей.

Министр высказал мнение, что в диалоге Украины с Польшей "история с зерном - очень плохая, но не стратегическая". Он полагает, что ситуацию не стоит драматизировать, по крайней мере до 15 октября, когда в стране состоятся выборы в парламент. "Тот, кто внутри Польши правильно использует тему Волыни (так называемой Волынской резни, совершенной украинскими националистами против поляков в годы Второй мировой войны - прим. ТАСС) и тему зерна, получит больше голосов. Такая их внутренняя логика", - сказал Кулеба в интервью украинскому телеканалу "1+1".

Тема зерна осложнила в последнее время отношения Украины и Польши. 15 сентября Еврокомиссия не продлила введенное ранее временное эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. Однако Польша, так же как Венгрия и Словакия, объявила об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. Украина подала жалобу в ВТО, правда, потом приостановила иск. В Варшаве назвали это необходимым шагом, однако заявили, что ждут дальнейших конструктивных действий от Киева.

Волынская резня - массовое уничтожение ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) этнического польского гражданского населения, проживавшего в Ровенской, Волынской и северной части Тернопольской областей современной Украины, была признана в Польше в июле 2016 года геноцидом. 11 июля отмечается в Польше как день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков в период Второй мировой войны.

В воскресенье гражданам Польши предстоит выбрать 460 депутатов нижней палаты парламента (Сейм) и 100 сенаторов в верхней палате (Сенат).