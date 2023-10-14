Лидер Таджикистана указал на период кризисов в мире и призвал граждан экономить

Эмомали Рахмон поздравил жителей республики с национальным праздником земледелия Мехргон

ДУШАНБЕ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил граждан с национальным праздником земледелия Мехргон и призвал жителей республики быть экономными в связи с экономическими кризисами, охватившими мир, заготавливать продукты, а аграриев - обеспечить ими регионы страны и поставлять урожай на экспорт.

"В нынешних неспокойных и сложных условиях современного мира, особенно в период экономических кризисов, которые охватили человечество, в результате чего население некоторых регионов планеты страдает от нехватки продовольствия, от каждого из нас требуется с использованием имеющихся у нас возможностей производить как можно больше продукции, придавать серьезное значение заготовке пищевых продуктов в каждой семье, быть экономными", - говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой президента.

Рахмон также обратился к аграриям и чиновникам в сфере сельского хозяйства. "Ответственные лица, специалисты сельского хозяйства и все земледельцы страны должны с целью обеспечения потребительского рынка пищевыми продуктами, особенно в зимний период, принимать надлежащие меры и уделять особое внимание вопросу полного сбора урожая, заготовки продукции, своевременного завершения осеннего сева, защиты продовольственной безопасности страны и увеличения экспорта", - отмечается в тексте.

Также глава государства призвал граждан строго соблюдать закон Таджикистана "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов", который принят в стране для борьбы с расточительством и запрещает проводить пышные праздники.

Мехргон является одним из древнейших праздников иранских народов, он приурочен к окончанию периода земледелия, сбору урожая и подготовке к зиме. В Таджикистане он внесен в официальный перечень праздников и отмечается 15 октября. В этот день в Таджикистане в семьях принято накрывать дастрахан - праздничный стол с обилием овощей и фруктов, а также готовить национальные блюда, например, шакароб - салат из томатов, лука и зелени, ширкаду - молочный суп с тыквой, а также далду - суп из дробленой пшеницы, гороха и фасоли на мясном бульоне.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Таджикистана, 15 октября в Душанбе в парке имени Абулькасима Фирдавси также будет организована сельскохозяйственная ярмарка с участием фермеров со всей республики.