Нетаньяху начал оперативное совещание по безопасности в здании Минобороны

В канцелярии премьера страны отметили, что в заседании принимают участие, в частности, министр обороны Йоав Галант, министры Бени Ганц и Гади Айзенкот

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в комплексе Минобороны в Тель-Авиве оперативное совещание по вопросам безопасности. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит в комплексе "Кирия" (здание Минобороны - прим. ТАСС) в Тель-Авиве оперативное совещание по вопросам безопасности", - говорится в заявлении.

В канцелярии отметили, что в совещании принимают участие министр обороны Йоав Галант, министры Бени Ганц и Гади Айзенкот, начальник Генштаба, глава Службы общей безопасности, руководитель разведки "Моссад" и глава Совета национальной безопасности.