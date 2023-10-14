14 октября, 18:23
Палестино-израильский конфликт

Боевое крыло ХАМАС заявило, что провело ракетный обстрел Тель-Авива

Согласно заявлению движения, радикалы атаковали город "в ответ на преступления, совершаемые оккупационными" израильскими силами в отношении гражданского населения Газы

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" выступила с утверждением об очередной осуществленной радикалами ракетной атаке по Тель-Авиву. Об этом говорится в опубликованном в Telegram-канале группировки сообщении.

"Сторонники "Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама" обстреляли ракетами Тель-Авив", - утверждается в тексте. В нем указывается, что радикалы атаковали Тель-Авив "в ответ на преступления, совершаемые оккупационными [израильскими] силами в отношении гражданского населения [Газы]". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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