Глава МИД Египта заявил, что проходу через "Рафах" мешает повреждение дорог в Газе

Самех Шкури подчеркнул, что КПП со стороны республики официально открыт

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что КПП "Рафах" открыт, но бомбардировки "вывели из строя" дороги с его палестинской стороны.

"Переход "Рафах" официально открыт со стороны Египта, он был открыт все это время", - сказал он телекомпании CNN. Чиновник добавил, что если иностранные граждане сектора Газа смогут перейти КПП, то египетское правительство поможет в организации рейсов, которые вернут их в родные страны, указывает CNN.

"Если все процедуры были должным образом пройдены, и документы прошли проверку при переходе [людей] со стороны Газы, мы при содействии с посольствами предоставим [желающим перейти границу] все возможности по доставке их в пункт отправления", - заявил Шукри.

Он добавил, что Каир пытался работать с ООН над поставками гуманитарной помощи в Газу, но не получил на это должного разрешения.

Шукри также указал на необходимость обезопасить гражданское население. "Мы выступаем за необходимость поддерживать международное гуманитарное право, необходимость решать проблемы и разбираться с очень непростыми обстоятельствами, в которых оказались палестинские граждане. <...> Мы очень четко дали понять, что мы не приемлем ситуации, в которой мирные граждане становятся мишенью", - подчеркнул глава египетского внешнеполитического ведомства.

Ранее агентство Maan со ссылкой на представителей египетских сил безопасности сообщило, что Каир "информировал американскую и израильскую стороны о своем отказе открыть КПП "Рафах" только для пропуска иностранных граждан из Газы без достижения соглашения, гарантирующего поступление гуманитарных грузов в сектор".