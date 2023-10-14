СМИ: Египет добивается всеобъемлющего соглашения по КПП "Рафах"

По информации Maan, Каир отказывается "открыть КПП "Рафах" только для пропуска иностранных граждан из Газы без достижения соглашения, гарантирующего поступление гуманитарных грузов в сектор"

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Египетские власти намерены прийти к всеобъемлющему соглашению по работе контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе с сектором Газа, которое бы обеспечило безопасную доставку гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. Об этом сообщило агентство Maan со ссылкой на представителей египетских сил безопасности.

По их словам, Каир "информировал американскую и израильскую стороны о своем отказе открыть КПП "Рафах" только для пропуска иностранных граждан из Газы без достижения соглашения, гарантирующего поступление гуманитарных грузов в сектор". Египетские власти, как указывает агентство, пояснили, что "требования Израиля и США не должны ограничиваться только выходом из сектора граждан США и стран Европы".

Египет, по утверждению источников, настаивает на нахождении "комплексных решений, которые помимо выхода иностранцев из Газы и доставки грузов в сектор, должны включать вопросы о перемирии между конфликтующими сторонами и прекращение выталкивания палестинцев к египетской границе".

Некоторое время назад сообщалось, что десятки иностранцев разных национальностей собираются у контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта с сектором Газа. По информации новостного портала Sada al-Balad, у самого КПП наблюдается скопление людей, однако проход через пункт остается закрытым со стороны сектора Газа. Со своей стороны источники в секторе Газа сообщили телеканалу Al-Qahera al-Ihbariya, что египетские власти якобы "отказали в проходе через наземный КПП "Рафах" иностранцам, находящимся в палестинском секторе". Источники телеканала также утверждали, что решение властей Египта основано на их позиции, что "КПП не может служить для перехода из Газы исключительно для иностранцев", и "он [контрольно-пропускной пункт] служит для облегчения доставки помощи в палестинский анклав".

Ранее Египет обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Планируется, что из Эль-Ариша помощь будет направляться в палестинский анклав через единственный на границе Египта и сектора Газа КПП "Рафах". Как указали в египетском МИД, "израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе КПП". По данным ведомства, в результате обстрелов значительно повреждена его инфраструктура на палестинской стороне. Египет призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа".