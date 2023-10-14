СМИ: десятки иностранцев собираются у египетского КПП "Рафах" со стороны Газы

По данным портала Sada El Balad, проход через пункт остается закрытым

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Десятки иностранцев разных национальностей в настоящее время собираются у контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе Египта с сектором Газа. Об этом сообщил новостной портал Sada El Balad.

По его данным, группы иностранцев, находящихся на территории Газы, направились к наземному переходу "Рафах". У самого КПП наблюдается небольшое скопление людей, однако проход через пункт остается закрытым со стороны сектора Газа.

Портал не указал, граждане каких стран находятся у КПП "Рафах".

Ранее источники в секторе Газа сообщили телеканалу Al-Qahera al-Ihbariya, что египетские власти якобы "отказали в проходе через наземный КПП "Рафах" иностранцам, находящимся в палестинском секторе". По свидетельству очевидцев, некоторые иностранцы уже несколько часов ожидают разрешения перейти на территорию Египта. Источники телеканала также утверждают, что решение властей Египта основано на их позиции, что "КПП не может служить для перехода из Газы исключительно для иностранцев", и "он [контрольно-пропускной пункт] служит для облегчения доставки помощи в палестинский анклав".