В ФРГ будут использоваться все законные средства для выдворения сторонников ХАМАС

Глава МВД Германии Нэнси Фезер отметила, что правительство не потерпит антисемитские подстрекательства в стране

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне эскалации палестино-израильского конфликта заявила, что органы безопасности ФРГ будут использовать все законные средства для выдворения сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из Германии.

"Мы будем использовать все законные возможности для изгнания сторонников ХАМАС", - сказала Фезер газете Bild am Sonntag. Она отметила, что в пятницу была достигнута договоренность по этому вопросу на специальной конференции правительства ФРГ с главами МВД федеральных земель. "Все 16 земель и федеральное правительство объединяются здесь", - констатировала министр. По ее словам, власти Германии не потерпят антисемитские и антиизраильские подстрекательства, а также насилие.

Фезер поддержал сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правящую коалицию) Ларс Клингбайль. "Если кто-то, кто прославляет ХАМАС на улицах Германии, не имеет немецкого гражданства, то он должен быть выслан из Германии", - сказал он медиагруппе Funke. "Мы будем использовать все способы, которые предлагает правовое государство", - добавил политик. В то же время Клингбайль напомнил, что Германия "находится в процессе реформирования законодательства о гражданстве". "Тем, кто не разделяет наши ценности, кто поддерживает антисемитизм и террор, будет отказано в немецком паспорте", - указал он.

При этом сопредседатель СДПГ заметил, что "не палестинцы являются террористами, а ХАМАС". Многие палестинцы, по его словам, сами стали жертвами террора ХАМАС.

8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства ФРГ объявил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и распространяет пропаганду.