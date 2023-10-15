Эксперты из КНР, Южной Кореи и Канады проверят состояние воды у "Фукусимы-1"

В Японии с 16 по 23 октября также пробудут специалисты МАГАТЭ

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Специалисты лаборатории исследований морской среды Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), а также эксперты из Китая, Южной Кореи и Канады посетят Японию и отберут пробы морской воды в районе АЭС "Фукусима-1", с которой продолжается сброс очищенной от радиоактивных частиц воды. Об этом объявило Управление по регулированию атомной энергетики Японии.

Отмечается, что специалисты МАГАТЭ пробудут в Японии с 16 по 23 октября, проверят процесс сбора морской воды, морепродуктов и методы их проверки. Подчеркивается, что в группу также войдут эксперты лабораторий из Канады, Китая и Южной Кореи, которых назначило МАГАТЭ.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен МАГАТЭ, однако вызывает недовольство нескольких стран, в первую очередь Китая.

В ходе первого этапа с 24 августа по 11 сентября в океан было сброшено около 7,8 тыс. тонн воды. 5 октября начался второй этап, в ходе которого планируется сбросить также порядка 7,8 тыс. тонн.

Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.