Экс-советник Кучмы считает, что США перестанут помогать Украине к концу ноября

По мнению Олега Соскина, все поставки и деньги, оставшиеся для помощи Украине, уйдут на поддержку Израиля

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. США перестанут выделять деньги и оружие Украине в ближайшее время. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"США прекратят в ближайшее время [помогать Украине] - ну еще октябрь, ну ноябрь, максимум, - сказал он на своем YouTube-канале. - Все уже. Никакого финансирования оружия США уже не будет". По его мнению, все поставки и деньги, оставшиеся для помощи Украине, уйдут на поддержку Израиля. Европа тоже не сможет помогать, считает Соскин.

В субботу бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон не справится с необходимостью одновременно оказывать военную помощь Украине и Израилю, хотя министр обороны Ллойд Остин утверждает обратное.