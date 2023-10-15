Азаров: Запад пожалел денег на развитие Украины, но охотно дает их на ее разрушение

Бывший премьер-министр отметил, что в 2013 году для внедрения европейских стандартов и технологий в экономику Украины перед вступлением в ЕС стране понадобилось примерно $160 млрд, в которых Евросоюз отказал

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Западные страны в 2013 году не стали выделять средства, которые Киев просил у них на развитие страны, но сейчас охотно дают сопоставимые суммы на ее разрушение. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров (2010-2014 годы).

"В 2013 году мы посчитали - для внедрения европейских стандартов и технологий в экономику Украины перед вступлением в ЕС стране понадобится примерно $160 млрд. Мы просили эти деньги на развитие, модернизацию промышленности - то есть, на благо и созидание. ЕС нам отказал. Взамен предложил всего $1 млрд. Зато оказалось, что на уничтожение Украины им никаких денег не жалко", - написал Азаров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ту же сумму страны Запада потратили не на развитие Украины, а на ее разрушение. "Почему же украинцы до сих пор не поняли, что Западу никаких денег не жалко, лишь бы украинские мужчины (а вскоре и женщины) гибли под Бахмутом (украинское название города Артемовска в ДНР - прим. ТАСС), Работиным <...> в угоду их целям и геополитическим интересам?" - написал экс-премьер.

С начала специальной военной операции страны Запада нарастили поставки вооружения Украине, которые сейчас исчисляются миллиардами долларов, и заявляют о новых программах военной помощи. Также западные партнеры выделяют стране средства на покрытие дефицита бюджета. По данным украинского Минфина, с начала этого года Украина получила от них в виде грантов и кредитов $33,8 млрд.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву лишь затягивает конфликт и кардинально не может изменить ситуацию на поле боя. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине.