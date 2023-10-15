Украинский депутат считает, что Европа не может заменить Вашингтон в поддержке Киева

Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что "расход боеприпасов гигантский"

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко считает, что Европа не может заменить Соединенные Штаты в вопросе оказания поддержки Украине. Свою точку зрения он высказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"Это пока нереально. Европе и НАТО придется начать создавать стратегические резервы", - сказал Костенко, отвечая на вопрос, способна ли Европа заменить США в вопросе помощи Киеву. "Если США откажутся от поддержки, компенсировать это будет сложно", - признал он. При этом секретарь комитета Верховной рады отметил, что расход боеприпасов гигантский.

Костенко подчеркнул, что, несмотря на санкции, Россия обладает преимуществом в области производства боеприпасов. "РФ расширяет свой оборонно-промышленный комплекс быстрее, чем, например, Европа. Несмотря на санкции, они [русские] возобновили довоенное производство ракет и ремонтируют танки. <...> А иногда количество равно качеству", - заявил он. "Вот почему они обладают огромной боевой мощью", - констатировал Костенко, добавив, что "Украина сражается с одной из сильнейших армий мира".

Секретарь комитета Верховной рады также отметил, что пока непонятно, какой будет помощь Киеву после президентских выборов в США. Говоря о производстве вооружений на Украине, он заявил, что оно продвигается, но Киев "зависит от партнеров". Костенко добавил, что Киеву требуется больше западного оружия. "Все, что нам нужно для победы, - сотни самолетов, сотни танков, боеприпасы и так далее. Кроме того, санкции [против РФ] придется ужесточить", - утверждал секретарь комитета Верховной рады. "В настоящее время мы наблюдаем половинчатые меры, которые только увеличивают жертвы и продлевают войну", - резюмировал он.