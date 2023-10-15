Большинство жителей ФРГ согласны с решением Шольца не поставлять Украине ракеты Taurus

Социологи выяснили, что 39% жителей ФРГ полагают, что военная поддержка Украины со стороны Германии "заходит слишком далеко"

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Более половины жителей Германии поддерживают решение канцлера Олафа Шольца не поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.

По его информации, 55% респондентов считают верным отказ канцлера поставлять Киеву эти системы вооружения. При этом только 26% опрошенных назвали это решение неправильным.

Кроме того, социологи выяснили, что 39% жителей ФРГ полагают, что военная поддержка Украины со стороны Германии "заходит слишком далеко". Чуть менее трети (29%) считают, что Берлин поставляет ровно столько оружия, сколько нужно. Лишь 18% немцев придерживаются мнения, что правительство ФРГ должно предоставить еще больше вооружения Киеву.

Опрос проводился с 6 по 10 октября. В нем приняли участие 2 282 человека.

Дискуссия о ракетах

В начале октября, после нескольких месяцев размышлений, Шольц принял решение пока не поставлять Украине ракеты Taurus. После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде он объяснил свой предварительный отказ тем, что хочет избежать эскалации конфликта. Канцлер также акцентировал внимание на том, что все решения относительно военной поддержки Украины должны быть тщательно взвешены. В то же время Шольц опасается, что Украина будет наносить удары по Крымскому мосту ракетами Taurus.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км.