В Эквадоре кандидат в президенты пришла на участок в бронежилете

По информации Ecuavisa, Луису Гонсалес сопровождали военные

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Эквадора Луиса Гонсалес пришла на участок для голосования во втором туре выборов главы государства в бронежилете и в сопровождении охраны. Об этом свидетельствуют кадры, показанные в эфире телеканала Ecuavisa.

Политик пришла голосовать в школу в городе Чоне в провинции Манаби, где она выросла. Гонсалес сопровождали военные. Как сообщил Ecuavisa, ее соперник Даниэль Нобоа проголосует в ближайшие часы.

Голосование проходит в условиях действия чрезвычайного положения, введенного после убийства кандидата в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсио 9 августа, за 11 дней до первого тура выборов.

Досрочные выборы были созваны в мае действующим президентом Гильермо Лассо с целью роспуска парламента, который должен был рассмотреть вопрос его импичмента. Новый глава государства вступит в должность в конце ноября или начале декабря этого года. Очередные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре в 2025 году.