15 октября, 13:46
Палестино-израильский конфликт

Sky News: на юге сектора Газа возобновилось водоснабжение

Водоснабжение возобновилось на юге сектора Газа, передает Sky News - Arabia.

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Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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