СМИ: в Ивано-Франковске родственники пленных потребовали организовать их обмен

По данным издания "Общественное", в акции протеста приняли участие порядка 60 человек

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Родственники украинских военных, сдавшихся в плен в Мариуполе, устроили акцию протеста в Ивано-Франковске на западе Украины с требованием организовать возвращение их близких. Об этом сообщило издание "Общественное".

По его данным, в митинге участвовали порядка 60 человек. На фото, опубликованном изданием, многие участники акции держат плакаты с символикой националистического формирования "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ), боевики которого пытались удерживать промзону Мариуполя весной 2022 года.

Россия и Украина ведут работу по обмену пленными. Как ранее подчеркивал бывший на тот момент врио главы ДНР Денис Пушилин, российская сторона делает все, чтобы вернуть как можно больше своих военных. При этом он отмечал, что Киев в первую очередь заинтересован в обмене наиболее "медийных" личностей, а судьба других украинских граждан власти заботит гораздо меньше, и это существенно тормозит договорный процесс.

Благодаря такому "особому вниманию" Киева, многие боевики "Азова" уже были возвращены на Украину. 17 августа представитель Нацгвардии сообщил, что "Азов" возобновил выполнение задач в зоне боевых действий.