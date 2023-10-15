Три партии Словакии подпишут 16 октября соглашение о создании правительственной коалиции

Речь идет о партиях "Направление - социальная демократия", "Голос - социальная демократия" и Словацкой национальной партии

БРАТИСЛАВА, 15 октября. /ТАСС/. Лидеры партий "Направление - социальная демократия", "Голос - социальная демократия" и Словацкой национальной партии (СНП), заключившие 11 октября меморандум о взаимопонимании при создании правительственной коалиции по итогам парламентских выборов, в понедельник подпишут соглашение о ее создании. Об этом сообщил председатель СНП Андрей Данко в дискуссионной программе "На тело" телеканала Markiza.

"Коалиционное соглашение между "Направлением - социальная демократия", "Голосом - социальная демократия" и СНП должно быть подписано в понедельник ", - сказал Данко.

Премьером Словакии, как договорились партии-партнеры, станет представитель партии "Направление - социальная демократия", которую возглавляет экс-премьер республики Роберт Фицо. Спикером парламента должен стать представитель "Голоса - социальная демократия", во главе которой стоит экс-премьер республики Петер Пеллегрини. Словацкие СМИ сообщали ранее, что Фицо вновь станет главой правительства, а председателем Национального совета - Пеллегрини. В новом кабмине "Направление - социальная демократия" получит пост премьера и шесть министерских портфелей, "Голос - социальная демократия" - семь постов министров. Словацкая национальная партия получит три министерских кресла.

Новая коалиция будет опираться в Национальном совете (парламенте) на поддержку 79 из 150 депутатов.

Фицо выразил ранее уверенность, что на предстоящем 26-27 октября саммите Евросоюза Словакию будет представлять новый премьер. При этом он выступил с критикой действующего президента республики Зузаны Чапутовой, которая, по его словам, затягивает процесс назначения кабмина. Пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец сообщил 12 октября, что Чапутова по состоянию здоровья на предстоящие дни отменила свою рабочую программу.

Срок президентских полномочий Чапутовой, с которой у Фицо сложились напряженные отношения и которая выражает симпатии либеральным партиям - противникам создающих новую правительственную коалицию, заканчивается в 2024 году, и она не намерена добиваться переизбрания. Данко в этой связи выразил предположение, что на пост главы государства от партнеров по будущему кабмину может претендовать Пеллегрини.