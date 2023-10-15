Кандидат в президенты Эквадора проголосовал на выборах в бронежилете

Голосование в стране проходит в условиях действия чрезвычайного положения

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Эквадора Даниэль Нобоа, как и его соперница Луиса Гонсалес, пришел на участок для голосования в бронежилете. Об этом свидетельствуют кадры, которые опубликовал телеканал Ecuavisa в соцсети X (ранее Twitter).

Нобоа проголосовал в коммуне Олон в провинции Санта-Элена. Ранее кандидат посетил другой участок в городе Гуаякиль, где гражданский долг исполнила его жена Лавиния Вальбонеси, которая также была в бронежилете.

К настоящему моменту Национальный избирательный совет Эквадора не сообщал о серьезных инцидентах в ходе выборов. "По данным на 10:00 [18:00 мск] 11,78% граждан пришли на участки для голосования", - написала председатель органа Диана Атамаинт. Среди проголосовавших к этому моменту был действующий глава государства Гильермо Лассо, который пришел на участок без видимых средств спецзащиты.

Голосование проходит в условиях действия чрезвычайного положения, введенного после убийства кандидата в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсио 9 августа, за 11 дней до первого тура выборов.

Досрочные выборы были созваны в мае действующим президентом Гильермо Лассо с целью роспуска парламента, который должен был рассмотреть вопрос его импичмента. Новый глава государства вступит в должность в конце ноября или начале декабря этого года. Очередные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре в 2025 году.