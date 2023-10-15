Лидер демократов в Сенате США намерен обеспечить передачу военной помощи Израилю

Чак Шумер отметил, что стремится предоставить еврейскому государству "без промедления наилучший пакет помощи"

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что намерен обеспечить передачу Израилю в ближайшие недели "как можно более щедрого" пакета американской военной помощи, включая снаряды и авиабомбы.

"Я вместе с присутствующими здесь коллегами возглавлю усилия в Сенате Конгресса США по обеспечению Израиля поддержкой, которая требуется для защиты в полной мере от этого чудовищного нападения", - сказал сенатор во время выступления в Тель-Авиве, трансляция велась на его сайте. Шумер отметил, что группа американских законодателей от обеих партий прибыла в Израиль для "подробного обсуждения" с его руководством того, "каковы реальные потребности в плане ресурсов: в военной сфере, разведывательной и гуманитарной". Сенатор указал, что стремится предоставить еврейскому государству "без промедления наилучший пакет помощи".

"И руководство Израиля дало нам понять, что нуждается в скором предоставлении помощи. Мы услышали от израильского руководства, в чем есть потребность. В боеприпасах", - сказал Шумер. По его словам, израильская сторона, в частности, заявила, что нуждается в высокоточных управляемых авиабомбах, ракетах-перехватчиках для системы ПВО "Железный купол", авиабомбах JDAM и снарядах калибра 155 мм. "Мы также говорили о том, в какой разведывательной помощи они нуждаются и какое дипломатическое содействие мы можем оказать", - добавил сенатор.

"Мы будем работать с правительством Израиля и администрацией [президента США Джо] Байдена над формированием как можно более щедрого пакета помощи", - сообщил он. Шумер выразил надежду на то, что это произойдет в "последующие несколько недель".

"Я делаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить предоставление Сенатом поддержки, которая требуется Израилю для достижения целей в военной, разведывательной и гуманитарной сферах, - заявил законодатель. - Мы будем не просто говорить, мы будем действовать. Мы будем работать над проведением этой помощи через Сенат как можно скорее".