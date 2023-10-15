В Сирии заявили, что аэропорт Алеппо возобновит работу 16 октября

В ночь на 15 октября израильские ВВС вновь нанесли по нему удар

БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт в экономической столице Сирии городе Алеппо (360 км от Дамаска) возобновит работу в понедельник, 16 октября. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта арабской республики, которое распространило агентство SANA.

"Воздушное сообщение через аэропорт Алеппо, где была повреждена взлетно-посадочная полоса в результате повторной израильской ракетной атаки, возобновится с 08:00 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС)", - указывается в уведомлении. В нем отмечается, что ремонтные бригады Управления гражданской авиации оперативно устранили последствия израильского нападения.

Воздушные гавани Алеппо и Дамаска были выведены из строя 12 октября из-за повреждения взлетно-посадочных полос, все рейсы были временно перенесены в Латакию. В субботу, 14 октября, аэропорт Алеппо возобновил свою работу, однако в ночь на 15 октября израильские ВВС вновь нанесли по нему удар.

С начала года израильские ВВС дважды выводили из строя международный аэропорт в сирийской столице и трижды - в Алеппо, в результате поставки гуманитарной помощи по воздушному мосту для населения, пострадавшего от землетрясения 6 февраля, были временно перенесены в Латакию.