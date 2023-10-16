Медведчук призвал создать трибунал для неонацистов на Украине

Политик считает, что если бы Международный уголовный суд был действительно беспристрастным, то он бы расследовал преступления, совершенные при режиме Владимира Зеленского

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Международный трибунал по расследованию преступлений неонацистов на Украине должен быть создан на независимой площадке в условиях гибридной, в том числе юридической, войны Запада против РФ. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"В условиях, когда коллективный Запад открыл против Российской Федерации новый, юридический фронт, в котором заангажированные прокуроры и судьи МУС (Международного уголовного суда), прикрываясь противоправными судебными решениями, совершают тяжкие преступления против международного правосудия и основ национальной безопасности России, ответ агрессору должен быть мощным и эффективным, - написал он в статье, опубликованной в газете "Известия". - Считаю абсолютно необходимым создание на базе ШОС, БРИКС, Союзного государства России и Белоруссии или любой другой международной площадки международного трибунала по расследованию преступлений, совершенных неонацистами и их сообщниками на территории Украины с 2014 года".

По оценке политика, открытие в Киеве 14 сентября полевого офиса МУС, его ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, так же как и намерение вести следствие против высшего руководства России, ДНР и ЛНР, - это "не просто насмешка над международным правом и международным правосудием, это явный, очевидный акт гибридной агрессии против Российской Федерации". При этом ни США, ни Украина не признают юрисдикцию МУС против своих граждан.

"Таким образом, Международный уголовный суд окончательно превратился в карательный орган, преследующий по указанию США иностранных политиков и использующий для прикрытия этого беззакония свои судейские полномочия, - подчеркнул Медведчук. - Если бы Международный уголовный суд был действительно независимым и беспристрастным, то он бы расследовал преступления, совершенные на Украине режимом [президента Украины Владимира] Зеленского: именно он узурпировал власть в стране и, действуя в интересах США, спровоцировал военный конфликт с Россией, совершает военные преступления, преступления против мира и человечности. Это на его совести сотни тысяч погибших и искалеченных граждан, миллионы разрушенных судеб, тысячи разрушенных домов, больниц, школ и детских садов. Это он уничтожает каноническую Украинскую православную церковь и отправляет священников в тюрьмы, это он свернул на Украине свободу слова и закрыл независимые средства массовой информации, это он закрыл все оппозиционные партии и отправил неугодных политиков в тюрьмы, это он лишил оппозиционных режиму парламентариев гражданства и депутатских мандатов".