Министр экономики Японии посетил считающийся символом милитаризма храм Ясукуни

Ясутоси Нисимура в августе прошлого года стал первым министром администрации Фумио Кисиды, совершившим паломничество в это место

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура посетил храм Ясукуни, который в странах Азии считается символом японского милитаризма. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Традиционно японские политики посещают или направляют подношения храму Ясукуни три раза в год - по случаю осеннего и весеннего фестиваля, а также в середине августа по случаю капитуляции страны во Второй мировой войне. Осенний фестиваль начинается 17 октября. Это вызывает острую критику со стороны Южной Кореи и Китая.

Нисимура регулярно посещает храм, в августе прошлого года он стал первым министром администрации Фумио Кисиды, совершившим паломничество в Ясукуни. Сам же премьер, как ожидается, воздержится от личного посещения святилища и вместо этого направит ему подношение "масакаки", представляющее собой украшенную лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Южной Корее и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.

Из-за острой критики со стороны стран Азии премьер-министры Японии и некоторые высокопоставленные политики в последние годы воздерживаются от посещения Ясукуни. В последний раз это сделал в декабре 2013 года Синдзо Абэ. После своей отставки в качестве депутата он неоднократно совершал паломничества.