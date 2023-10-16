Байден заявил о недопустимости исламофобии в США после убийства палестинского мальчика

Американский президент отметил, что речь идет о переехавших в Соединенные Штаты мусульманах

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден заявил о недопустимости исламофобии в США в свете сообщений об убийстве в штате Иллинойс мальчика и ранения его матери на почве ненависти к мусульманам. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Как сообщили ранее СМИ, житель Иллинойса 14 октября нанес ножевые ранения шестилетнему мальчику и его матери. Ребенок умер. Нападавшему предъявили обвинения в убийстве по мотивам нетерпимости. По сведениям СМИ, он совершил преступление в свете обострения палестино-израильского конфликта.

Байден подчеркнул, что "шокирован и потрясен жестоким убийством шестилетнего ребенка и покушением на убийство его матери". По его словам, речь идет о переехавших в США мусульманах из числа палестинцев. Как подчеркнул Байден, "американцы должны вместе отвергнуть исламофобию, а также ксенофобию и ненависть во всех проявлениях".

"Я неоднократно заявлял, что не буду молчать перед лицом ненависти", - отметил президент США. "В Америке нет места для ненависти по отношению к кому-либо", - добавил он.