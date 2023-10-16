Премьер Саксонии выступил за немедленные мирные переговоры по Украине

Михаэль Кречмер считает, что Киеву придется пойти на территориальные уступки

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) полагает, что необходимо как можно скорее приступить к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Инициировать их, по его мнению, должна Европа вместе с Индией, Китаем и США.

"В конце концов, должна быть возможность обсуждать другой путь, дипломатический", - сказал Кречмер в опубликованном 15 октября интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. "Инициатива должна исходить от европейцев, которым следует добиваться этого вместе с Америкой, Китаем и Индией", - добавил он.

По мнению саксонского премьера, Украине придется пойти на территориальные уступки. "Горько признавать, что, возможно, в течение многих лет или даже десятилетий на часть вашей территории не будет распространяться ваш суверенитет. Но это не значит, что нужно отказываться от этой территории", - сказал он, добавив, что мирный диалог следует начать немедленно.

Коснувшись вопроса, должна ли Украина сама решать, какого курса придерживаться в этой сфере, Кречмер ответил: "Если поразмыслить над этим, то очень скоро станет понятно, что мы не можем сделать все так просто". "Поскольку тогда Украина сможет делать все, что захочет, и так долго, как захочет. Это был бы карт-бланш, но очевидно, что такого карт-бланша на самом деле не существует", - заключил политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Москва готова к переговорам по украинской тематике, но никаких предложений о прекращении огня рассматривать не будет, поскольку один раз ее уже обманули. Он напомнил, что Запад запретил Украине вести диалог с РФ. До этого Лавров указывал, что чем дольше Киев станет затягивать консультации с Москвой, тем сложнее будет потом договариваться. По его словам, первым шагом к таким контактам должна стать отмена указа украинского президента Владимира Зеленского о запрете диалога с Россией.