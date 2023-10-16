Явка на парламентские выборы в Польше достигла рекордных 71,99%

Председатель Государственной избирательной комиссии республики Сильвестр Марчиняк отметил, что подобного процента не было после 1989 года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Явка на состоявшиеся в Польше очередные парламентские выборы достигла рекордных для современной истории страны 71,99%. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Государственной избирательной комиссии республики Сильвестр Марчиняк, представляя данные после подсчета около 30% бюллетеней.

"Мы ранее говорили о рекорде явки. Все сбылось. 71,99%. Такой явки на уровне более 70% после 1989 года в Польше не было. Это большой успех", - сказал он.

Опубликованный ранее экзитпол продемонстрировал явку на уровне 72,9%. Ранее самая высокая явка на польские парламентские выборы была зафиксирована в 2019 году на уровне 61,74%.