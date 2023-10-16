Объем денежных переводов в Грузию из РФ в сентябре стал самым низким за полтора года

Он составил $59,5 млн

ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Объем переводов денежных средств из России в Грузию в сентябре 2023 года составил $59,5 млн, что является самым низким показателем за последние 18 месяцев. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным банком Грузии.

По данным регулятора, последний рост переводов из России в месячном выражении был зафиксирован в марте 2023 года, когда они составили $223,7 млн, превзойдя показатель месяцем ранее. После этого объем переводов из РФ сокращался каждый месяц. В августе он составил $60,3 млн, в сентябре - $59,5 млн, что стало самым низким показателем начиная с апреля 2022 года. Тогда денежные переводы из России существенно выросли по сравнению со всеми предыдущими месяцами, превысив отметку в $100 млн, ниже которой опустились лишь в июле 2023 года.

Всего в сентябре из разных стран мира в Грузию поступили переводы в размере $283,9 млн, что также является самым низким показателем за полтора года. Несмотря на снижение объема переводов из России, ее доля остается самой большой - 20,95%. На втором месте по объему отправленных в Грузию средств Италия (15,25%), на третьем - США (14,5%).