Более 70% опрошенных украинцев считают, что США должны финансировать Украину без условий

При этом 58,8% респондентов полагают, что предлагаемые США реформы ускорят путь Украины в ЕС и являются залогом стабильного развития страны

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Украина должна получать финансовую поддержку США без каких-либо предварительных условий. Такое мнение высказали 71% украинцев в ходе опроса, проведенного изданием "Зеркало недели" с помощью социологической службы Центра Разумкова.

Не согласились с подобным утверждением 16,1% участников опроса, затруднились с ответом 12,5%, отмечает издание.

При этом 58,8% респондентов полагают, что предлагаемые США реформы ускорят путь Украины в ЕС и являются залогом стабильного развития страны. Не согласны с этим 17,5%, затруднились с ответом 23,6%. Кроме того, 53,9% считают, что предложенные реформы устанавливают рамки для власти, без которых есть риск потери "демократических ценностей". Не согласны с этим 17,7%, ушли от ответа 28,4%.

Опрос проводился с 28 сентября по 4 октября в 22 областях Украины и Киеве. Всего опросили 2 019 граждан в возрасте от 18 лет, погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее украинское руководство получило письмо от зампомощника президента США по национальной безопасности Майкла Пайла. Согласно документу под названием "Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания помощи от США", Киеву рекомендуется провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, расширить наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз", усилить Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое должно получить исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел, восстановить обязательное декларирование активов для всех госслужащих и судей, а также провести реформы некоторых ведомств.

По данным Кильского института мировой экономики на июнь 2023 года, Украина с февраля 2022 года получила от международных партнеров около €170 млрд. При этом помощь от США составила €71 млрд, из которых €43 млрд - военная поддержка. За счет западной помощи власти Украины покрывают дефицит бюджета страны, который в этом году достиг $54,75 млрд. В утвержденном правительством проекте бюджета на 2024 год предусмотрен дефицит в объеме около $42 млрд.