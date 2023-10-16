Король Норвегии отправил в отставку главу МИД Хюитфельт

Ее место занял экс-министр по вопросам климата и окружающей среды Эспен Барт Эйде

СТОКГОЛЬМ, 16 октября. /ТАСС/. Король Норвегии Харальд V отправил в отставку главу МИД Анникен Хюитфельт и утвердил несколько перестановок в кабмине. Об этом говорится в заявлении правительства Норвегии.

"На государственном совете, прошедшем сегодня, король произвел изменения в составе правительства", - отмечается в нем. В частности, министр иностранных дел Хюитфельт отправлена "в почетную отставку", ее место занял экс-министр по вопросам климата и окружающей среды Эспен Барт Эйде. Он уже отвечал за внешнюю политику Норвегии в 2012-2013 годах, поясняет агентство Reuters.

Король также произвел "шесть других перестановок" в составе правительства, уточняет оно. О причинах подобного решения не сообщается.