16 октября, 10:54

Король Норвегии отправил в отставку главу МИД Хюитфельт

Ее место занял экс-министр по вопросам климата и окружающей среды Эспен Барт Эйде

СТОКГОЛЬМ, 16 октября. /ТАСС/. Король Норвегии Харальд V отправил в отставку главу МИД Анникен Хюитфельт и утвердил несколько перестановок в кабмине. Об этом говорится в заявлении правительства Норвегии.

"На государственном совете, прошедшем сегодня, король произвел изменения в составе правительства", - отмечается в нем. В частности, министр иностранных дел Хюитфельт отправлена "в почетную отставку", ее место занял экс-министр по вопросам климата и окружающей среды Эспен Барт Эйде. Он уже отвечал за внешнюю политику Норвегии в 2012-2013 годах, поясняет агентство Reuters.

Король также произвел "шесть других перестановок" в составе правительства, уточняет оно. О причинах подобного решения не сообщается. 

Теги:
Харальд VНорвегия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация