На западе Украины командира роты обвинили в фиктивном зачислении футболистов в армию

В течение 1,1 тыс. дней они получали финансовое обеспечение, в результате чего стране был нанесен ущерб в размере более $41 тыс., сообщили в пресс-службе МВД Украины

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции предъявили обвинение в фиктивном зачислении на военную службу футболистов командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, бывшие военкоматы). Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"Полиция предъявила обвинение командиру роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК, фиктивно зачислившему на военную службу футболистов местного клуба. После принятия "присяги" семь футболистов несли службу исключительно на бумаге", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в течение 1 100 дней футболисты получали финансовое обеспечение, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 1,5 млн гривен (более $41 тыс.). Подозреваемому инкриминируют статью 426-1 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий должностным лицом). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Государственном бюро расследований Украины сообщали, что чиновники из администрации города Ивано-Франковска фиктивно зачислили игроков футбольного клуба "Прикарпатье", участвующего в Чемпионате Украины, в ряды сотрудников военкоматов, чтобы освободить их от мобилизации. В рамках следствия сотрудники правоохранительных органов провели около 30 обысков в военкоматах и областных военно-врачебных комиссиях. По информации издания "Украинская правда", некоторые футболисты приходились родственниками мэру города Руслану Марцинкиву.

Объявленная на Украине всеобщая мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины Владимир Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.