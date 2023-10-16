Президент Ирана поручил расследовать убийство режиссера Мехрджуи

По данным IRNA, полиции удалось выявить по меньшей мере четверых подозреваемых в причастности к убийству режиссера

ТЕГЕРАН, 16 октября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси поручил расследовать обстоятельства убийства титулованного иранского режиссера, сценариста и продюсера Дарьюша Мехрджуи и его жены Вахиды Мохаммадифар.

"Выражаю глубокие соболезнования близким погибших и всем деятелям культуры Ирана в связи с гибелью режиссера Дарьюша Мехрджуи и его супруги. Правоохранительные и судебные органы должны принять решительные и оперативные меры по поимке и наказанию виновных в этом преступлении", - подчеркнул Раиси. Его слова приводит агентство IRNA.

Ранее агентство проинформировало, что полиции удалось выявить по меньшей мере четверых подозреваемых в причастности к убийству Мехрджуи. Двое из них были задержаны, еще двоих преследуют правоохранители.

Мехрджуи и его жена были найдены мертвыми в своем доме примерно в 30 км от Тегерана, тела обнаружила их дочь Мона Мехрджуи. Прибывшие на место происшествия криминалисты нашли на шее режиссера следы от острого предмета, а также следы от удара тупым предметом на голове. Эксперты полагают, что смерть Мохаммадифар наступила в результате удушья. Ранее супруга режиссера заявляла об угрозах в социальных сетях, однако полиция жалоб не получала.

Мехрджуи родился в 1939 году в Тегеране. В начале 1960-х годов он учился в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. За свою карьеру Мехрджуи получил несколько наград, в том числе "Серебряного Хьюго" на Чикагском международном кинофестивале в 1998 году и "Золотую раковину" на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в 1993 году. В 1971 он номинировался на "Золотой приз" на VII Московском международном кинофестивале.