Оппозиционный телеканал "Первый в Молдове" лишили лицензии

Он ретранслировал передачи российского Первого канала

КИШИНЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии лишили лицензии телеканал "Первый в Молдове", который ранее ретранслировал передачи российского Первого канала. Об этом сообщает Совет по аудиовизуальной информации.

"Члены совета большинством голосов отказали в продлении лицензии на вещание телеканалу "Первый в Молдове" из-за нарушения телеканалом собственной концепции вещания", - говорится в сообщении.

Телеканал прекратил вещание с декабря 2022 года, когда Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии на время чрезвычайного положения приостановила действие лицензий шести оппозиционных телеканалов за некорректное, по ее мнению, освещение событий на Украине. Кроме "Первого в Молдове", под запрет попали "РТР-Молдова", "Акчент-ТВ", "НТВ-Молдова", "ТВ-6" и "Орхей-ТВ".

Летом 2022 года власти Молдавии ввели ограничения в отношении всех новостных программ из России. Кроме того, позже был заблокирован новостной сайт "Sputnik Молдова". Российское посольство назвало это решение необъективным и политизированным. В предвзятом отношении к СМИ на фоне событий на Украине проевропейские власти Молдавии обвинила оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова.