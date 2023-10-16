На Украине заочно предъявили обвинения директору Росгвардии

Обвинение в пособничестве в совершении государственной измены также предъявили руководителям СБУ времен президентства Виктора Януковича и 20 сотрудникам ФСБ РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в рамках уголовного дела о "евромайдане" предъявило обвинения директору Росгвардии генералу армии Виктору Золотову, некоторым сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, а также бывшему главе Службы безопасности Украины (СБУ), исполнявшему свои обязанности во время президентства Виктора Януковича. Об этом сообщается в Telegram-канале ГБР.

"Работники ГБР предъявили обвинение в пособничестве в совершении государственной измены руководителям СБУ времен Януковича, 20 сотрудникам ФСБ РФ, а также Золотову", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывшее руководство СБУ якобы по заданию ФСБ занималось распространением материалов, разжигающих национальную и религиозную вражду. Сотрудники ФСБ, по утверждению ГБР, с 13 по 15 декабря 2013 года находясь на Украине, якобы оказывали помощь местным силовикам в подготовке и распространении материалов, которые должны были вызвать негативное отношение к участникам "евромайдана".

В ГБР не разглашают имя бывшего руководителя СБУ, однако, по данным украинского издания "Бабель", речь идет об Александре Якименко, занимавшем должность с января 2013 года по февраль 2014 года. Госбюро расследований не привело список всех 20 фигурантов с российской стороны, выделив лишь пятерых генералов ФСБ и директора Росгвардии.

События на "майдане"

21 ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили несколько административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице в Киеве 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. Среди них были как протестующие, так и бойцы спецподразделения милиции "Беркут". За время противостояния в Киеве зимой 2014 года погибли, по разным оценкам, от 18 до 23 представителей силовых структур, 919 силовиков пострадали, 140 из них получили огнестрельные ранения. Однако власти, пришедшие к руководству Украиной в результате госпереворота, расследование убийства сотрудников правоохранительных органов не проводили.