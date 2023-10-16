Танк Leopard 2 ВС Австрии перевернулся на учениях

Погиб один военнослужащий австрийской армии

ВЕНА, 16 октября. /ТАСС/. Один военнослужащий австрийской армии погиб, трое получили ранения в результате инцидента с перевернувшимся танком Leopard 2 на полигоне Аллентштайг в федеральной земле Нижняя Австрия. Об этом сообщил официальный представитель ВС республики Михаэль Бауэр.

"Вооруженные силы сожалеют, что в результате аварии с танком в Аллентштайге погиб кадровый сержант. Еще трое военнослужащих, унтер-офицер и двое солдат срочной службы, получили легкие ранения", - написал Бауэр на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По словам представителя австрийской армии, танк соскользнул с насыпи во время маневров на полигоне.

В составе Вооруженных сил Австрии есть один танковый батальон, на его вооружении стоят 48 танков Leopard 2.