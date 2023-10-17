17 октября, 00:25,
обновлено 17 октября, 01:04
Палестино-израильский конфликт

ОАЭ разочарованы, что СБ ООН не поддержал российский проект ближневосточной резолюции

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) разочарованы, что Совет Безопасности ООН не стал поддерживать проект ближневосточной резолюции, предложенный Россией. Об этом заявила постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.

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"Проект резолюции, предложенный российской делегацией, отвечает <...> гуманитарным потребностям. Именно поэтому Объединенные Арабские Эмираты проголосовали за него. И именно поэтому мы разочарованы тем, что сегодня он не смог получить поддержку Совета", - отметила дипломат. 

Теги:
ОАЭРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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