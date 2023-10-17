ОАЭ разочарованы, что СБ ООН не поддержал российский проект ближневосточной резолюции

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) разочарованы, что Совет Безопасности ООН не стал поддерживать проект ближневосточной резолюции, предложенный Россией. Об этом заявила постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.

"Проект резолюции, предложенный российской делегацией, отвечает <...> гуманитарным потребностям. Именно поэтому Объединенные Арабские Эмираты проголосовали за него. И именно поэтому мы разочарованы тем, что сегодня он не смог получить поддержку Совета", - отметила дипломат.