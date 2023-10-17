И.о. премьера Пакистана прибыл в Пекин на форум "Один пояс - один путь"

Анваар-уль-Хак Какар также проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой они обсудят укрепление торгово-экономического сотрудничества

ИСЛАМАБАД, 17 октября . /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар в понедельник вечером прибыл в Пекин для участия в III Международном форуме "Один пояс - один путь". Об этом сообщает пресс-служба секретариата главы правительства исламской республики.

"Премьер-министр Анваар-уль-Хак Какар прибыл в Китай для участия в III Международном форуме "Один пояс - один путь". По прибытии в Пекин его встречали министр науки и техники КНР Ван Чжиган, посол Китая в Пакистане Цзян Цайдун и посол Пакистана в Китае Моин уль-Хак", - говорится в сообщении.

Помимо участия в форуме, глава правительства исламской республики проведет двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и членом постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Си. "Лидеры обсудят все аспекты двусторонних отношений, уделив отдельное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества. Они обменяются мнениями по основным региональным и глобальным событиям", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, запланированы встречи с представителями бизнес-сообществ обеих стран, участие главы правительства Пакистана в круглом столе, посвященном реализации китайско-пакистанского экономического коридора и укреплению инвестиционного сотрудничества Пекина и Исламабада. Руководитель временного кабмина исламской республики также совершит визит в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, отмечается в пресс-релизе.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.