На Украине создали реестр объектов критической инфраструктуры для прохождения зимы

Предприятия, которые попали в этот реестр, будут в приоритетном порядке снабжаться электроэнергией в случае чрезвычайных ситуаций

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Украины сформировали реестр объектов критической инфраструктуры в рамках подготовки к прохождению наступающей зимы. Об этом сообщил глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь.

"Был создан реестр объектов критической инфраструктуры. Из самого важного: был принят национальный план защиты, где у каждого есть свое место, роль и каждый знает, что ему нужно сделать до наступления осенне-зимнего периода. А также были приняты соответствующие типовые решения по строительству объектов защиты", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По словам Щиголя, предприятия, которые попали в этот реестр, будут в приоритетном порядке снабжаться электроэнергией в случае чрезвычайных ситуаций, смогут по упрощенной процедуре бронировать своих сотрудников и закупать необходимые материалы для обеспечения защиты и восстановления.

19 сентября представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабмин утвердил план обеспечения безопасности критической инфраструктуры страны сроком на три года. По его словам, план нацелен на обеспечение беспрерывной работы такого рода объектов. 13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев попросил некоторые страны передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) хотя бы на зимний период. Он отмечал, что украинские власти активно работают над увеличением количества систем ПВО, в частности, в целях защиты энергетических объектов и коридора для вывоза зерна.

В офисе украинского лидера ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в связи с этим призвал сограждан готовить обогреватели и прочее оборудование.