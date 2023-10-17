Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну с официальным визитом

Во Ван Тхыонг подтвердил, что Вьетнам всегда будет помнить ценную и искреннюю поддержку и помощь советского и российского народа в трудный период своей национально-освободительной борьбы

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Президент Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонг пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом. Об этом он заявил на их встрече в Пекине на полях третьего форума "Один пояс - один путь".

"Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, я лично и все другие вьетнамские руководители ждем вас с официальным визитом для того, чтобы обсудить основные направления сотрудничества наших стран. Ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа и важной вехой в отношении наших стран", - сказал Во Ван Тхыонг.

Он подтвердил, что Вьетнам всегда будет помнить ценную и искреннюю поддержку и помощь советского и российского народа в самый трудный период своей национально-освободительной борьбы, а также в деле послевоенного мирного строительства, защиты и развития страны.