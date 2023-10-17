Вьетнам считает Россию своим приоритетным партнером

Глава вьетнамского государства Во Ван Тхыонг отметил, что СРВ и РФ достигли определенных успехов в торгово-экономическом сотрудничестве

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Вьетнам придает большое значение развитию отношений с Российской Федерацией, считая ее своим приоритетным партнером. Об этом заявил президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Во Ван Тхыонг на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, где оба лидера принимают участие в работе проводящегося в третий раз форума "Один пояс - один путь".

"В своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом, и поэтому мы желаем эффективно развивать отношения с вашей страной", - сказал Во Ван Тхыонг. "Мы последовательно придаем важное значение отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией и тем близким и тесным связям, которые существуют между нашими странами уже много лет", - добавил он.

Глава вьетнамского государства констатировал, что СРВ и РФ достигли определенных успехов в торгово-экономическом сотрудничестве, несмотря на объективные трудности и вызовы, обусловленные международной ситуацией. "Государство и правительство Вьетнама прилагают большие усилия для того, чтобы эффективно и окончательно преодолеть эти трудности", - отметил он. "Конечно, показатели не такие большие по сравнению с предыдущими годами и не соответствуют потенциалу наших стран, но я считаю, что это уже хороший результат наших усилий", - подчеркнул вьетнамский лидер.