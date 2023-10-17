На президентских выборах в Либерии лидирует оппозиционный кандидат

Действующий президент Джордж Веа набрал 43,65%, в то время как Джозеф Боакай - 43,7%

ПРЕТОРИЯ, 17 октября. /ТАСС/. Кандидат от оппозиции Джозеф Боакай лидирует на президентских выборах в Либерии по итогам подсчета 93% бюллетеней, однако вероятность второго тура высока. Об этом сообщает агентство Reuters.

По итогам обработки данных с 5 467 из 5 890 избирательных участков, действующий президент Джордж Веа набрал 43,65%, в то время как оппозиционный кандидат - 43,7%, следует из данных Национальной избирательной комиссии, которые приводит газета Daily Observer.

Отмечается, что второй тур состоится в том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.

В Либерии проходят президентские и парламентские выборы, которые начались 10 октября. Действующий глава государства Джордж Веа добивается переизбрания на второй срок. В избирательные бюллетени наряду с ним внесены еще 19 кандидатов. Основным конкурентом Веа является 78-летний Джозеф Боакай, который занимал с 2006 по 2018 год пост вице-президента Либерии.

Президент избирается в паре с вице-президентом сроком на шесть лет в ходе всеобщего прямого тайного голосования и может быть переизбран еще один раз. Правом голоса обладают 2,4 млн человек. Окончательные итоги должны быть объявлены Национальной избирательной комиссией до 25 октября. Если никто из кандидатов не получит в первом туре 50% плюс 1 голос, то состоится второй тур с двумя участниками, показавшими наилучший результат.

Одновременно в Либерии проходят парламентские выборы - переизбранию подлежит весь состав Палаты представителей и половина состава Сената. Своих кандидатов выставили 46 партий и движений.

Либерия входит в группу 10 наиболее бедных стран Африки.