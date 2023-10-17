Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России

Будапешт всегда планировал расширять контакты, отметил премьер республики

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Венгрия никогда не хотела противостоять России, наоборот, всегда планировала расширять контакты. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот. Целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимные наилучшие контакты", - сказал Орбан.

Обращаясь к Путину, премьер Венгрии сообщил, что, по его подсчетам, с 2009 года это их 13-я встреча. "Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились", - заметил Орбан.

По его оценке, Будапешту удалось наладить максимально хорошие контакты с Москвой.