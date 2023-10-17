Орбан заявил, что отношения Венгрии с Россией очень много потеряли из-за СВО и санкций

Венгерский премьер заверил, что его страна заинтересована в поддержании сотрудничества с Россией, не только на уровне общения, но и на уровне экономики

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Отношения Венгрии с Россией очень много потеряли из-за специальной военной операции и санкций, но Будапешт старается "спасти все, что можно". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Из-за военной операции и санкций наши отношения, к сожалению, много потерпели. Это глубоко поразило ткань того, что мы с вами совместно построили", - сказал Орбан. Обращаясь к Путину, он напомнил о возможностях Венгрии. "То есть то, что Венгрия сегодня может предпринять, это мы делаем, то есть мы пытаемся спасти все, что можно из наших двусторонних контактов", - заверил Орбан.

Венгерский премьер заверил, что его страна заинтересована в поддержании сотрудничества с Россией, не только на уровне общения, но и на уровне экономики. Он поблагодарил Путина за то, что Росатом остается "прекрасным партнером" Венгрии, за то, что "Газпром" выполняет свои обязательства по заключенным соглашениям". "Поэтому нам удалось спасти очень многое из того, что мы ранее достигли", - добавил он.

По словам Орбана, никто не любит, когда результаты его работы, достигнутые когда-то, из-за таких причин сводятся на нет. "Надеемся, будем продолжать", - обратился он к Путину. "Сейчас поговорим по различным направлениям нашего взаимодействия", - ответил ему Путин.