17 октября, 10:51

СМИ: поблизости от Balticconnector во время инцидента находилось судно из Китая

Патрульное судно пограничной службы Финляндии "Турва" недалеко от места, где обнаружен поврежденный газопровод Balticconnector. Lehtikuva/ FINNISH BORDER GUARD via REUTERS
Патрульное судно пограничной службы Финляндии "Турва" недалеко от места, где обнаружен поврежденный газопровод Balticconnector
© Lehtikuva/ FINNISH BORDER GUARD via REUTERS

В публикации Postimees утверждается, что сдержанная реакция правительства Эстонии и отсутствие запроса разъяснений у китайской стороны связаны с нежеланием Таллина портить отношения с Пекином

ВИЛЬНЮС, 17 октября. /ТАСС/. Китайское судно находилось поблизости от эстонско-финского газопровода Balticconnector во время инцидента, в результате которого магистраль была повреждена, сообщает эстонское издание Postimees.

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"Согласно базе данных сервиса по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic, контейнеровоз Newnew Polar Bear, который принадлежит Китаю, но ходит под флагом Гонконга (специальный административный район КНР Сянган обладает собственным флагом - прим. ТАСС), в позапрошлые выходные [когда произошел инцидент] находился поблизости от газопровода", - написала газета.

В публикации утверждается, что если обычно контейнеровоз шел со скоростью 11 узлов, но по неизвестной причине начал тормозить при подходе к Balticconnector, пока скорость не снизилась до 9,5 узла, а через 15 минут вновь увеличил скорость до более чем 11 узлов.

В публикации Postimees утверждается, что сдержанная реакция правительства Эстонии и отсутствие запроса разъяснений у китайской стороны связаны с нежеланием Таллина портить отношения с Пекином. 

Теги:
ЭстонияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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