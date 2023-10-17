В Израиле заявили, что армия продолжает концентрировать усилия на ситуации в секторе Газа

Режима прекращения огня в палестинском анклаве нет

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают концентрировать основные усилия на ситуации в секторе Газа, режима прекращения огня в палестинском анклаве нет. С таким заявлением выступил в ходе брифинга для прессы официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

"Мы по-прежнему сосредоточены на секторе Газа. Хочу подчеркнуть, режима прекращения огня нет. Повторяю, боевые действия продолжаются. Мы продолжаем проводить оценки ситуации и увеличивать готовность [войск] ", - сказал армейский представитель. Он отметил, что за минувшую ночь "никаких необычных событий или происшествий не произошло".

Хагари сообщил, что израильские военные "всего с начала военных действий [с 7 октября] атаковали тысячи целей и продолжают [атаковать] непрерывно". "Мы находимся в состоянии повышенной готовности и на севере [в районе границы с Ливаном], если "Хезболлах" совершит серьезную ошибку, мы ответим с большой силой", - отметил он, добавив, что Израиль "ведет военные действия осмотрительно и ответственно, наблюдая как за севером, так и за сектором Газа".