Посол Израиля заявил, что страна признает палестинскую власть во главе с Аббасом

Однако это не касается сектора Газа, заявил посол в Нью-Дели Наор Гилон

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Израиль признает палестинскую власть во главе с президентом Махмудом Аббасом, но это не касается сектора Газа. Об этом в интервью индийскому телеканалу NDTV заявил израильский посол в Нью-Дели Наор Гилон.

"Мы признаем палестинскую власть с президентом Махмудом Аббасом. Палестинского государства нет", - сказал он.

"Легально есть палестинская власть, это факт. Но это не имеет никакого отношения к Газе", - добавил дипломат.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы называют атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 11,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.