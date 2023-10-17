Спецсуд по Косову досрочно освободит одного из осужденных

Хисни Гуцати признали виновным в нарушении общественного порядка и препятствовании отправлению правосудия

ГААГА, 17 октября. /ТАСС/. Председатель Специального суда по Косову Екатерина Трендафилова разрешила досрочное освобождение осужденного косовского албанца Хисни Гуцати, отбывшего две трети общего срока наказания четыре года и три месяца. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Выйти на свободу Гуцати может уже 18 октября. При принятии решения судья, в частности, обратила внимание на то, что он раскаялся в содеянном и в ходе слушаний принес извинения перед всеми, кто ощутил угрозу в результате его действий. Трендафилова также учла твердое намерение Гуцати воздерживаться от каких-либо дальнейших действий, которые могут квалифицироваться как препятствование отправлению правосудия, и соблюдать любые условия, сопутствующие его освобождению. Решение председателя может быть отменено при нарушений данных условий.

Глава ветеранской организации так называемой Освободительной армии Косова Хисни Гуцати был задержан вместе со своим заместителем Насимом Харадинаем, являющимся двоюродным братом экс-премьера Рамуша Харадиная, 25 сентября 2020 года. Суд над ними начался в ноябре 2021 года, апелляционное решение по их делу было вынесено в феврале 2023 года.

Оба косовских албанца были признаны виновными в нарушении общественного порядка и препятствовании отправлению правосудия, в том числе путем запугивания свидетелей и раскрытия секретных деталей уголовного дела. В этом контексте, в частности, упоминались как минимум три пресс-конференции и другие публичные мероприятия, на которых глава ветеранской организации и его заместитель сделали ряд заявлений, в том числе раскрыли имена определенных (потенциальных) свидетелей суда. Каждый из них был в конечном счете приговорен к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения.

Судья рассматривает вопрос по досрочному освобождению и Харадиная, также раскаявшегося в содеянном, однако получившего дисциплинарное взыскание в период нахождения в заключении.

Специальный суд по Косову учрежден для рассмотрения серьезных преступлений, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также к торговле человеческими органами. Для обеспечения независимости работы судебной инстанции ее было решено разместить в Гааге.