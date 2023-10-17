Голосование по бразильскому тексту ближневосточной резолюции в СБ ООН состоится 17 октября

Совет Безопасности ООН ранее не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по бразильскому проекту резолюции по палестино-израильскому конфликту запланировано на вечер 17 октября, сообщили в постоянном представительстве Бразилии при всемирной организации.

"Голосование запланировано на вторник в 18:00 (01:00 мск 18 октября - прим. ТАСС)", - указали в бразильском постпредстве.

В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали пять стран - Россия, Китай, ОАЭ, Габон, Мозамбик. Шесть стран - Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария, Эквадор - воздержались. Четыре государства - Великобритания, США, Франция и Япония - выступили против. Таким образом в работе у Совбеза по данному вопросу остался лишь бразильский вариант резолюции. Российская сторона предложила к нему две поправки в частности, чтобы в текст документа были внесены осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа и призыв к гуманитарному прекращению огня.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после голосования заявил, что РФ "глубоко разочарована результатами". "В резолюции нет ничего, что можно было бы оспорить, потому что она носит чисто гуманитарный характер, и единственная причина, почему резолюция не была принята, - это то, что они [западные страны] не хотели поддерживать ничего, что исходит от России", - убежден дипломат.