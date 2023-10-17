В Израиле заявили об ответе на обстрел у границы с Ливаном

Военные посты ЦАХАЛа обстреляны из стрелкового орудия, отметили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Израильские военные сообщили, что отвечают огнем танков и артиллерии по постам движения "Хезболлах" на запуск двух противотанковых ракет по району у границы с Ливаном.

"Некоторое время назад две противотанковые ракеты были выпущены по территории, прилегающей к населенному пункту Йифтах. Кроме того, был обстрелян из стрелкового оружия ряд военных постов ЦАХАЛа, расположенных у забора безопасности между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ отвечает танковым и артиллерийским огнем по военным постам, принадлежащим террористической организации "Хезболлах", - говорится в заявлении.

"Сообщений о ранениях среди израильских военнослужащих не поступало", - добавили в пресс-службе.