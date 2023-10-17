17 октября, 12:16,
обновлено 17 октября, 12:35
Палестино-израильский конфликт

При обстреле Метулы из Ливана двое израильских военных и гражданский получили ранения

Их эвакуировали в больницу

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Израильские военные сообщили, что два резервиста израильской армии и один мирный житель получили ранения в результате обстрела противотанковыми ракетами города Метула близ границы с Ливаном.

"При обстреле противотанковыми ракетами из Ливана города Метула ранее сегодня два резервиста ЦАХАЛа получили ранения. Их эвакуировали в больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи. Кроме того, легкие ранения получил израильский мирный житель", - говорится в заявлении.

Ранее во вторник армия сообщила об обстреле района Метулы с ливанской территории. В ответ танки ЦАХАЛа нанесли "удары по источнику огня", указали в пресс-службе.

Утром 17 октября военные сообщили, что ликвидировали четырех боевиков, попытавшихся проникнуть в страну с территории Ливана и заложить взрывное устройство.

  

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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